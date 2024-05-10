Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz olarak belirlendi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, yaptığı konuşmada, parti üyelerine teşekkür ederek, "Yeniden Doğuş Partisi yeni bir döneme giriyor. Bu dönemde büyümek için yola çıkıyoruz." dedi.

Yılmaz, "gerçekleşen önemli katılımlarla güçlü bir siyasi yapı oluşturacaklarını" vurguladı.

Konuşmasında, parti olarak toplumun her kesimine hizmet etmeyi amaçladıklarını belirten Yılmaz, bunun için de, ilk yapılacak seçimlerde kendilerine yüzde 25 bandını hedef koyduklarını söyledi.

Yılmaz, ayrıca parti içindeki gençlerin ve kadınların daha fazla söz sahibi olması için çalışacaklarını ve onların potansiyellerini ortaya çıkarmak için fırsatlar yaratacaklarını belirterek, "Geleceğe dair umut dolu bakış açısıyla, yeniden doğuşumuzun ve büyümemizin işaretini taşıyan bir döneme adım atıyoruz. Hep birlikte, daha güçlü bir YDP daha güçlü bir KKTC için yola çıkıyoruz." şeklinde konuştu.