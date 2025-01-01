“Bize göre başarılı ama çok daha iyilerini yapabilirdik”

“Siyaseten baktığımızda güzel icraatımız var ama yapamadıklarımız da var. Çok daha güzelini yapabilirdik”

“Hükümetin çok ciddi ve kararlı bir şekilde 2025’e hazırlanması gerekiyor”

“Herkesin gördüğü, dile getirdiği ve bütün anketlerin söylediği, Yeniden Doğuş Partisi ilk üçte…”

“Biz YDP olarak, kendi adayımızla yarışma yönünde karar aldık. İlk turda en yüksek oy almak için uğraşacağız”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 2025’in ekonomik açıdan ciddi sıkıntılara gebe olduğunu bildiklerini belirterek, gelirleri arttıracak ve insanları rahatlatacak birtakım tedbirler almaları gerektiğini söyledi.

“2024, bize göre başarılı ama çok daha iyilerini yapabilirdik. Yapabileceğimiz birçok şeyi de yapamadık.” diyen Arıklı, hükümetin çok ciddi ve kararlı bir şekilde 2025’e hazırlanması gerektiğini vurguladı.

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TAK ve BRT'ye 2024 yılını değerlendirdi.

2024’ü, “bardağın dolu ya da boş tarafına” bakarak değerlendirmenin doğru olmadığını ifade eden Arıklı, “Siyaseten baktığımızda güzel icraatımız var ama yapamadıklarımız da var. Çok daha güzelini yapabilirdik.” diye konuştu.

“Yaptıklarımıza bakarsanız ‘harika işler yaptık’ deyip övünebiliriz ama yapamadıklarımızı da görünce bunları niye yapmadık, keşke yapabilseydik.” dediklerini ifade eden Arıklı, 2027’ye kadar olan süreci programlamaları gerektiğini belirtti.

- “Hükümetin çok ciddi ve kararlı bir şekilde 2025’e hazırlanması gerekiyor”

2025’in ekonomik açıdan ciddi sıkıntılara gebe olduğunu bildiklerini ifade eden Arıklı, bu durumda gelirleri arttıracak ve insanları rahatlatacak birtakım önlemler almaları gerektiğini dile getirdi.

“Bana göre, hükümetin çok ciddi ve kararlı bir şekilde 2025’e hazırlanması gerekiyor. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Hükümet ortaklarıyla birlikte bunları oturup konuşacağız.” diyen Arıklı, bunca yıldır hükümetlerin yapamadıklarını yaptıklarını dile getirdi.

Arıklı, “Bunlar elbette bizim başarı hanemize yazılacak ama daha güzelini yapabilirdik. Yapamadıklarımızı önümüzdeki süreçte ‘hangilerini yapabiliriz’, onları konuşmamız ve programlamamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“2024, bir başarılı yılı oldu mu? Bunu söyleyebilir misiniz?” sorusuna karşılık Arıklı, bunun göreceli olduğunu kaydederek, “Bize göre başarılı ama çok daha iyilerini yapabilirdik. Yapabileceğimiz birçok şeyi de yapamadık. ” diye konuştu.

- “Geçmişteki hükümetler yapamadıkları adımları atıyoruz”

Geçmişteki hükümetlerin yapamadıkları adımları attıklarını kaydeden Arıklı, asgari ücrette Avrupa’nın birçok ülkesinden daha iyi bir noktaya getirdiklerini ve bunun bir başarı olduğunu belirtti.

Arıklı, bütçe açığını giderebilecek “Şans Oyunları Yasası” ya da “Kripto Para ve Forex Yasası”nı geçiremediklerini ifade etti.

Yeniden Doğuş Partisi’nin bir kurultayı olduğunu, “kazasız, belasız” atlattıklarını belirten Arıklı, “Birçok kişi partinin bölünerek, parçalanarak ve zayıflayarak çıkacağını düşünüyordu. Ancak biz bu kurultaydan güçlenerek çıktık. Küskün, kırgın ve partiden bir şekilde ayrılmış olan arkadaşlarımızı da tekrar kucaklayarak partiyi büyüttük.” ifadelerini kullandı.

- “Yeniden Doğuş Partisi, ilk üçte”

“Herkesin gördüğü, dile getirdiği ve bütün anketlerin söylediği, Yeniden Doğuş Partisi ilk üçte… Üçüncü parti olma hedefini yukarılara çıkartıp, diğer partilerle kıran kırana bir yarış ve aradaki farkın kapanacağı şekilde mücadele sergilememiz gerekiyor.” diyen Arıklı, geçen haftalarda ilçe kongrelerinin olduğunu ve sadece Girne ilçesinde 1500’ün üzerinde katılım sağlandığını bildirdi.

Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir soru üzerine, “2020’de de aynı şeyi savunmuştum. İlk turda bütün siyasi partiler kendi adaylarıyla çıkmalı ve ikinci turda da ittifaklar oluşmalı. Yine aynı fikirdeyiz. Biz YDP olarak, kendi adayımızla yarışma yönünde karar aldık. İlk turda en yüksek oy almak için uğraşacağız. İkinci turda durumu değerlendirip, Türkiye ile birlikte hareket eden, Türkiye'nin politikalarına takip eden ve Türkiye ile uyum içinde çalışan aday kim olacaksa ona kayıtsız şartız destek vereceğiz.” ifadelerini kullandı.