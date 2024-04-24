YBB'DE TOPLU İŞ SOZLEŞMESİ İMZALANDI SENDİKA VE ÇALIŞANLAR MEMNUN

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi belediyesi ile Devrimci Genel İŞ sendikası arasında 2024 -2025 yılları için toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Katip Demir imzalanan toplu iş sözlesmesinin tüm çalışanlarımıza belediyemiz ve beldemizin layık olduğu hizmetleri en iyi şekilde alabilmesi adına beldemize hayırlı olmasını diledi.

Demir bilindiği üzere günümüzün ekonomik koşullarında çalışanlarımızın haklarını korumak hemde belediye hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi titiz bir çalışmayı yürütüyoruz.

Bu bağlamda 2023 yılında ilk olarak maddi anlamda ağır bir yük olmasına rağmen kamu alacakları yasasındaki aflardan faydalanarak çok ciddi gecikme zamlarını ödemeden on yıllardır ödenmemiş personelin sosyal sigorta primleri ve yine personel giderlerine ait birikmiş vergi borçlarını günümüze kadar eksiksiz ödemiş bulunmaktayız ve hiç borcumuz kalmamıştır ayrıca Devrimci Genel İŞ sendikasına olan birikmiş borçlarıda ödemiş bulunuyoruz..

DEV İş'e bağlı Devrimci Genel iş Sendikası başkanı Semih Kolazali yaptığı açıklamada 2024- 2025 yılını kapsayan toplu iş sözleşmesini imzalanması ve başkan Katip Demir'i kısa sürede belediyenin bütcesini artıya geçirerek, personelin sosyal sigorta primlerini eksik yatirmasından dolayı sendika yönetimi ve üyelerimiz ile birlikte tebrik ederiz..