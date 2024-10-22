Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Erman Yaylalı, göreve gelmeleri halinde halkçı ve akılcı politikalar uygulayacaklarını belirtti. TDP'nin ekonomi politikalarını açıklayan Yaylalı, politikaların ülke gerçeklerine uygun ve bilimsel bir yaklaşımla hazırlandığını kaydetti.

Yaylalı, yazılı açıklamasında ülkenin ciddi bir ekonomik kriz içinde olduğunu ve yurttaşların alım gücünün her geçen gün azalarak yoksullaştığını belirtti.

TDP'nin temel yönetim anlayışının adaletli, şeffaf ve halkçı bir sistem üzerine kurulu olduğunu belirten Yaylalı, halkın devlete duyduğu güvenin yeniden tesis edileceğini dile getirdi. "Adil bir yönetim oluşturarak halkın kaybolan güven duygusunu geri kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

-Adaletli vergi sistemi ve kayıt dışılıkla mücadele

Yaylalı, TDP'nin ekonomi politikalarında az kazananlardan az, çok kazananlardan ise daha yüksek oranda vergi alınacağını vurguladı. Bu kapsamda, uzmanlardan oluşan bir komite kurulacağını ve adil bir vergi sistemi oluşturulacağını aktardı. Aynı zamanda tüm ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınacağını ve kayıt dışılıkla mücadele edileceğini söyledi.

Yaylalı, temel tüketim ve üretim girdilerinin fiyat artışını önlemek için gerekli tüm politika araçlarının kullanılacağını belirtti. Hayat pahalılığına karşı mücadelede halkın refah seviyesini artırmayı hedeflediklerini ekledi.

-İşsizlikle mücadele ve gençlere istihdam…

TDP'nin istihdam politikalarının ana hedeflerinden biri olarak genç işsizlere iş olanakları yaratılacağını söyleyen Yaylalı, düşük gelirli vatandaşların refah seviyesini artırmaya yönelik projelerin tamamlandığını dile getirdi.

Yaylalı, turizm ve eğitim sektörlerine öncelik verilerek kalkınma planları oluşturulacağını ifade etti. Tarım sektöründe de planlı bir yapının kurulacağını belirten Yaylalı, "TDP'nin halkçı ve akılcı politikaları sayesinde ekonomik yapı kısa sürede normale dönecek" dedi.