Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, ülkedeki ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerde bulunarak, mevcut politikaların enflasyonu daha da körüklediğini savundu.

Yazılı açıklama yapan Yaylalı, KKTC’de “ekonomik akıldan uzak” bir yönetim anlayışının hakim olduğunu, kontrol altına alınamayan enflasyon nedeniyle yurttaşların her geçen gün fakirleştiğini ve gelir adaletsizliğinin derinleştiğini ileri sürdü.

Kullanılan para biriminin sürekli değer kaybettiğini, akaryakıt, elektrik ve gaz gibi temel girdilere yapılan zamların mal ve hizmet fiyatlarını hızla artırdığını belirten Yaylalı, enflasyonun önlenemez bir noktaya geldiğini savundu.

Bütçe açıklarının “zamlarla kapatılmaya çalışıldığını” öne süren Yaylalı, bu yöntemin çözüm olmadığını belirtti.

Mevcut politikaların devam etmesi halinde ülkenin “hiper enflasyon ve ekonomik durgunluk” (stagflasyon) sürecine gireceğini belirten Yaylalı, özellikle dar ve sabit gelirli kesimin alım gücünün hızla düşeceğini ifade etti.

Ülkedeki ekonomik faaliyetlerin büyük bölümünün kayıt dışı olduğunu belirten Yaylalı, bu alanın denetim altına alınması halinde devlet gelirlerinin ciddi şekilde artırılabileceğini kaydetti.

Yaylalı, buna rağmen hükümetin kayıt dışılıkla mücadele etmek yerine vergi ve muhaceret aflarıyla bu yapıyı teşvik ettiğini öne sürdü.

Hükümetin yarattığı ekonomik sorunların sorumluluğunu, çalışan kesime yüklemeye çalıştığını savunan Yaylalı, hayat pahalılığı ödeneğinin hedef haline getirilmesini eleştirdi, bu yaklaşımı “halk düşmanlığı” olarak nitelendirdi.

Devletin düzenleyici rolünü yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Yaylalı, bütçe dengesinin sağlanması için gelir artırıcı ve tasarruf odaklı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

TDP olarak kısa, orta ve uzun vadeli ekonomi politikalarının hazır olduğunu belirten Yaylalı, iktidara gelmeleri halinde ilk altı ayda dar ve sabit gelirli kesimin yaşam koşullarında gözle görülür iyileşmeler sağlanacağını kaydetti.

Yaylalı, bir yıl içinde ise ekonominin genelinde toparlanma sürecinin başlayacağını ifade etti.