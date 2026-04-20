Mormenekşe Enginar Festivali "Baharın en asil hali” sloganıyla hafta sonu yapılıyor.

Basın toplantısı düzenlenerek Mormenekşe Enginar Festivali Komitesi ile Mormenekşe Kadınlar Birliği tarafından bu yıl 14.'sü düzenlenen festivalle ilgili bilgi verildi.

Festival cumartesi günü saat 11.30’da köy meydanından başlayacak kortejle açılacak. İki gün boyunca sergi, konser, turnuva, dans gösterileri yer alacak festivalde kurulacak standlarda yiyecek içeçek ve yerel ürüler de satılacak.

Pazar günü saat 15.00'de enginar yemekleri yarışması; saat 17.00'de ise Cemaliye Balses Stadı'nda Şampiyon Melekler anısına uçurtma şenliği düzenlenecek festivalin kapanışı saat 21.30'da başlayacak Kolpa konseriyle yapılacak. Konser festival alanında yer alacak.

Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel geleneksel hale gelen festivalin bu yıl da büyük bir heyecanla hazırlandığını ve yaklaşık üç aydır yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Organizasyonun hayata geçmesi için maddi kaynak yaratma çalışmalarının da eş zamanlı sürdürüldüğü vurgulayan Ummanel, festivalin bu yıl da dolu dolu ve renkli geçeceğini dile getirdi. İki gün sürecek etkinlikler kapsamında yarışmalar, kültürel aktiviteler ve çeşitli gösteriler düzenleneceğini belirten Ummanel, kurulacak kültürel stantların da ziyaretçilere açık olacağını ifade etti.