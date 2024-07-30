TDP’nin esas politikalarından birinin işsiz gençlerin kendi ülkelerinde istihdam edilmelerini, iş kurabilmelerini sağlamak olacağını ifade eden Yaylalı, “TDP yönetiminde, ‘çalışma hakkı’ ve ‘iş kurma özgürlüğü gençlere geri verilecek ve yurt dışına göçün önüne geçilecektir” açıklamasında bulundu.

Yaylalı konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “çalışma hakkı” ve “iş kurma özgürlüğü”nün evrensel haklar olduğuna işaret ederek, “Bu hakkın, o ülkede yaşayan insanlara sağlanmasının ülke yöneticilerinin asli görevi olduğunu” belirtti.

Yaylalı, ülkede bu hakların, Anayasa’nın 48. ve 49. maddelerinde “Çalışma Özgürlüğü” ve “Çalışma Hakkı ve Ödevi” başlıkları altında yer aldığını, ayrıca çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili oluşturulan yasal mevzuatta da düzenlenerek güvence altına alındığını ifade etti.

Yaylalı, “yurt dışına tahsil amacıyla giden gençlerin hemen hemen tümünün, KKTC’de insanlık onuruna uygun olarak yaşamlarını sürdürebilecekleri seviyede bir gelir elde edebilecekleri iş ve çalışma koşullarını bulamadıklarını, mevcut yönetim tarafından kendilerine böyle bir imkan yaratılmadığı için ülkeye dönmediğini ve başka ülkelerde yaşam sürmeye zorlandığını” belirtti.

Ayrıca, son yıllarda ülkede eğitimini tamamlayan gençlerin de eskiye kıyasla çok daha fazla yurt dışına göç ederek yaşamlarını orada sürdürmeye zorlandığını belirten Yaylalı, ülkeyi yönetenlerin “partizanca” istihdama devam ettiğini savunarak “Bu şekilde yapılan kamu istihdamları nedeniyle kamu yönetimi tamamen bitirildi ve devlet halkına hizmet edemez noktaya getirildi.” dedi.

Ülkede, KKTC yurttaşı gençlerine yönelik istihdam politikası oluşturulmadığını ifade eden Yaylalı, ucuz iş gücü için üçüncü ülkelerden kişilerin ülkeye daha kolay girişine olanak sağlandığını savundu.

Yaylalı, TDP’nin esas politikalarından birinin de işsiz gençlerin kendi ülkelerinde istihdam edilmelerini, iş kurabilmelerini sağlamak olacağını ifade ederek şunları kaydetti:

“Mevcut kamu idaresinin liyakatsiz yöneticileri tarafında gençlerin elinden alınan evrensel, anayasal ve yasal hakların başında gelen çalışma ve iş kurma hakkı, TDP yönetiminde gençlere geri verilecektir. Yurt dışına göç eden gençlerimizin ülkelerine geri dönmeleri ve kendi vatanlarında yaşamlarını sürdürebilmeleri TDP’nin en önde gelen hedefleri arasındadır. Bu amaçla işgücü piyasasında çok ciddi düzenlemeler yapılacak ve buna paralel teşvik mekanizmaları geliştirilecektir. TDP, ülkesine, insanlarına ve toplumumuzun geleceğine sahip çıkacaktır.”