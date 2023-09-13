Kıbrıs Manşet olarak gündeme taşıdığımız  ve devlet yetkililerini göreve çağırdığımız devletin resmi binası gibi emlak satışı yapan STORYVADİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ PROJELER SATIŞ OFİSİ’nin asmış olduğu tabelaya İstanbul Emniyet Müdürlüğü müdahale etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün müdahalesi sonucunda bahse konu şirket tabelasını düzeltti.

Ne olmuştu?

Başbakan Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Günsel'i test etti Başbakan Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Günsel'i test etti

İstanbul Kağıthane semtinde, TC ve KKTC bayraklarının asılı olduğu ve devletin resmi binası gibi emlak satışı yapan STORYVADİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ PROJELER SATIŞ OFİSİ geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla ülkemizdeki emlak projelerini pazarladığını yeni tabelası ile birlikte duyurmuştu.

Bu duyurunun üzerine konuyu gündeme taşıyarak; başta, KKTC Cumhurbaşkanını  ve tüm yetkili kişiler ile  kurumları göreve çağırmıştık.