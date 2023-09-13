Kıbrıs Manşet olarak gündeme taşıdığımız ve devlet yetkililerini göreve çağırdığımız devletin resmi binası gibi emlak satışı yapan STORYVADİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ PROJELER SATIŞ OFİSİ’nin asmış olduğu tabelaya İstanbul Emniyet Müdürlüğü müdahale etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün müdahalesi sonucunda bahse konu şirket tabelasını düzeltti.

Ne olmuştu?

İstanbul Kağıthane semtinde, TC ve KKTC bayraklarının asılı olduğu ve devletin resmi binası gibi emlak satışı yapan STORYVADİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ PROJELER SATIŞ OFİSİ geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla ülkemizdeki emlak projelerini pazarladığını yeni tabelası ile birlikte duyurmuştu.

Bu duyurunun üzerine konuyu gündeme taşıyarak; başta, KKTC Cumhurbaşkanını ve tüm yetkili kişiler ile kurumları göreve çağırmıştık.