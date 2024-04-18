Dünya Barış Üniversitesi, Gelsin 60 Yaş Üstü Aktivite Merkezi ve Kıbrıs Türk Emekliler Derneği iş birliğinde yaşlı bireylerin sağlık hizmetleri açısından önemine dikkat çekmek amacıyla 25 Nisan Perşembe günü seminer düzenleneceği bildirildi.

"Yaşlılarda Sağlık Hizmetleri" konulu seminer, önemli bir sağlık sorunu olarak ele alınan yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimi ve sağlıklı yaşlanma konularını ele alacak.

Üç kuruluşun ortak yaptığı yazılı açıklamada, Seminerin, 25 Nisan Perşembe saat 10.30'da Kıbrıs Türk Emekliler Derneği konferans salonunda gerçekleştirileceği belirtilirken, seminerde konuşmacı olarak Dr. Hem. Ayşe Aydındoğmuş yer alacak ve seminer sonunda katılımcılara katılım sertifikası takdim edilecek.

Seminere kayıt olmak için katılımcıların linke tıklayarak online formu doldurulmaları veya posterde yer alan QR kodunu okutmaları gerekiyor: https://forms.gle/dMYktsSntdUfp4Sb9

Seminer hakkında daha fazla bilgi 0548 889 5005 veya 0548 840 2353 telefon numaralarından elde edilebiliyor.