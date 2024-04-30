Sol Hareket, tüm işçileri ve halkı 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırdı.

Sol Hareket yaptığı açıklamada, yarın saat 09.30’da Lefkoşa Çağlayan parkında toplanarak sendikalar öncülüğünde ara bölgedeki Çetinkaya sahasına geçilerek burada yapılacak ortak 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırdı.

Sol Hareket Genel Sekreteri Cem Kapısız, işçi sınıfının ve emekçilerin her türlü sömürüye, baskıya karşı direnişini, dayanışmasını ve Sosyalizm mücadelesini simgeleyen 1 Mayıs’ı kutladıklarını ve sosyalizm mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüreceklerini vurguladı.

Kapısız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yurdumuzun bütünlüğünü sağlayıp, tüm Kıbrıslıların insan haklarına saygılı, birlikte özgürce yaşayacağı günlere ulaşmak ve sosyalizm bayrağını açmak temel amacımızdır. Savaşsız, sınıfsız, sınırsız, cinsiyetsiz, sömürüsüz, eşit ve adil bir Kıbrıs ve dünya için kararlı mücadelemize devam edeceğiz. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum işçilerin ortak vatan yaratma mücadeleleri! Yaşasın Sosyalizm!”