Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticari Çalışanları Sendikası (BASS) ile Hür-İş Federasyonu’na bağlı sendikalar, Cypfruvex Ltd. çalışanlarının maaşlarının geciktirilmesi nedeniyle Maliye Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakarak, basın açıklaması yapacak.

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yazılı açıklamasında, BASS’ın, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren ve devlet kurumu olan Cypfruvex Ltd.’de yetkili sendika konumunda olduğunu kaydetti.

Cypfruvex Ltd.’in yaklaşık 40 civarı personelinin son 3 aydır maaşlarını gününde almadığını ifade eden Yeltekin, şöyle devam etti:

“KKTC Maliye Bakanlığı olarak Cypfruvex Ltd. çalışanlarına karşı yürütülen bu yasadışı ve kurumsal niteliğe sığmayan maaşların geciktirilmesi konusunda Maliye Bakanlığı tarafından eğer Güzelyurt’ta faaliyet gösteren özelde Cypfruvex Ltd., genelde narenciye üretimi ve Güzelyurt bölge halkı gözden çıkarılmışsa, Güzelyurt bölge üreticisini ve halkını başka yerlere göç ettirmeye niyetliyse söz konusu bakanlıktan bu konuda bir bilgilendirme beklemekteyiz.

Kabul etmediğimiz bu geç ödemelerden dolayı sendikamız BASS ve Hür-İş Federasyonu’na bağlı sendikalar 02.05.2024 Perşembe günü sabah 10:00’da Maliye Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakarak basın açıklaması yapacaktır. Ayrıca sormak isterim, bu zihniyet yarın 1 Mayıs Emekçi Bayramını nasıl kutlayacak?.”