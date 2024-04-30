Cumhuriyet Meclisi, "Ülkedemizdeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi" bugünkü toplantısında YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın'ı dinledi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Komitenin bugün saat 09.00’da, davetlinin dinlenmesi gündemli toplantısına davetli olarak YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın katıldı ve konuyla ilgili görüşlerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Komite Başkanı Hasan Küçük başkanlığındaki Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli ile UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekilleri Armağan Candan ve Şifa Çolakoğlu, ve UBP Milletvekilleri Yasemi Öztürk ve Ali Pilli katıldı.