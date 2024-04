Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, bu yıl 46’ncısı düzenlenen Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’a katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) beş sanayici firmanın stantlarını ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, heyette, Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu, Fuarlar Müdürü Öcal Erten, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Mehmet Ali Çavuşoğlu ve KKTC İstanbul Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Mehmet Tuncan de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğinde katılım gösterilen fuarın organizasyonu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Sanayi Dairesi ortak yapıyor.

Bu yıl fuara Cyprocable Ltd., İKAS Mobilya, Onalt Sanayi, SBC Boru Ltd. ve Glasstech Trading Ltd. katılırken, firmalar; elektrik kablosu, ev mobilyası, mutfak ve kapı, boya ve yapı kimyasalları, cam ve alüminyum sistemleri ile çeşitli ebatlardaki temiz ve atık su boru sistemlerini sergiliyor.