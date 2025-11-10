Çatalköy’de Mahir Dereci (E-59) ve Mehmetçik’te Mehmet Hüseyin Gülerkaya (E-70) hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30’da Çatalköy’de yaşayan Mahir Dereci, Arapköy’de kullanımındaki araçta hareketsiz bulundu. Ambulansla Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dereci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Dereci’nin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan, dün saat 14.30’da Mehmetçik’te yaşayan Mehmet Hüseyin Gülerkaya, evinde ölü bulundu. Cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmayan Gülerkaya’nın ölüm sebebi de otopside belirlenecek.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.