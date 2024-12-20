Meteoroloji, yarın, pazartesi ve salı günleri sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Buna göre, yarın öğleden sonra sağanak veya gök gürültülü sağanak, pazartesi ve salı, günü ise yer yer sağanak bekleniyor. Hava diğer günlerde genellikle parçalı, zaman zaman çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.