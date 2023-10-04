Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Güzelyurt ile Lefke’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00-11.00 saatleri arasında, Taşpınar ve bölgedeki tesis ile su motorlarına elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Lefke Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre ise, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Gemikonağı Ecevit Caddesi’ne de elektrik verilemeyecek.