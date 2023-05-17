Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarın, Mağusa’da Namık Kemal Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Çanakkale Ortaokulu, Meslek Lisesi ve Ticaret Lisesi’nde 10.00-13.00 saatleri arasında grev ve eylem yapacağını açıkladı.
Sendika Başkanı Selma Eylem'in yazılı açıklamasına göre, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde saat 09.00’da, Namık Kemal Lisesi’nde ise saat 10.15’te basın toplantısı yapılacak.
10.30’dan itibaren Namık Kemal Lisesi’nde toplanacak öğretmenler Anıt Çemberi'ne yürüyecek ve çemberde yapılacak mitingle eylem sona erecek.
Açıklamasında “Öğretmene bilinçli ve kasıtlı saldırılara karşı boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Toplumumuza, öğretmene ve haklara talimatlarla saldıran anlayışlara tereddüt etmeden cevap vereceğiz” diyen Eylem, eğitimin içinde bulunduğu sorunların derinleştirilmek istendiğini savundu.
Eylem, “Özel okulların önünü açmaya çalışan, eğitimi ticari mala dönüştüren, çocuklarımızı çadırlara mahkûm edenlerin eğitim gailesi yoktur” ifadelerini kullandı.