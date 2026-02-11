Meteoroloji Dairesi, yarın, cuma ve cumartesi sağanak yağmur ve fırtınanın beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın havanın parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; cuma çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Cumartesi günü ise hava parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer hafif sağanak yağmurlu, zamanla az bulutlu olacak.

Pazar günü itibarıyla havanın parçalı bulutlu devam etmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece, pazar ve pazartesi günleri ise 22-25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın yer yer fırtınamsı rüzgar, cuma ve cumartesi günleri ise fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.