Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne ilçesi, Alsancak, Çamlıbel ve Akdeniz bölgelerinde kadınlarla buluşarak bölge kadınlarının gündelik sorunlarını ve çözüm önerilerini tartıştı.

CTP’den verilen bilgiye göre, toplantıya CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya’nın yanı sıra CTP Girne milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, CTP Girne İlçe Başkanı Bengül Envergil, Kadın Örgütü temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

Toplantıda özellikle erken seçim talebi öne çıkarken, Derya kadın örgütünün projelerine dikkat çekerek, şiddeti önleme ve danışma merkezlerinin yanı sıra, kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklemek için kooperatifler ve üretici pazarların önemini, ayrıca çocuk bakım hizmetleri ve yaşlılara yönelik destek programlarının gerekliliğini aktardı.

Yaptığı konuşmada CTP’nin yalnızca genel seçimlerde değil, yerel seçimlerde de fark yaratacağını söyleyen Derya “Kadınların sesi yerel siyasete de yansıyor” dedi ve kadınların ekonomik sıkıntılar, işsizlik, sosyal hizmetlere erişim gibi sorunlarını çözmek için CTP’li belediyelerin yürüttüğü çalışmaları paylaştı.

Karşılıklı fikir alışverişi yapılan toplantıda, CTP Kadın Örgütü’nün kadınların sesini yerel siyasete daha güçlü bir şekilde taşımayı hedeflediği aktarıldı.