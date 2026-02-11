Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EKTAM’da yaşanan grev sürecine ilişkin yasal görüşme sürecini resmen başlattığını, tarafların yarın saat 11.00’de bakanlıkta bir araya geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, anlaşmazlığın bakanlığa intikal etmesinin ardından pazartesi günü hem işçi hem işveren tarafıyla ayrı ayrı ve eş zamanlı görüşmeler gerçekleştirildi.

İşveren tarafı, 37 EKTAM çalışanının işten duruş ihbarını Çalışma Bakanlığı’na iletirken, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı yetkili sendika Emek-İş ise Toplu İş Sözleşmesi görüşme talebini resmi olarak bildirdi. Bakanlık, sendikanın talebini aynı gün işveren tarafına ileterek süreci başlattı.

-Uzlaştırma kurulu yarın toplanıyor

Emek-İş Sendikası’nın Köprülü köyü üretim tesisinde faaliyet gösteren EKTAM Kıbrıs Ltd. ile imzalanacak Toplu İş Sözleşmesi sürecinin başlatılması talebi üzerine, 42/1996 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası uyarınca Uzlaştırma Kurulu oluşturuldu.

Uzlaştırma Kurulu, yarın saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda toplanacak.

Toplantıya hem Emek-İş hem de EKTAM Kıbrıs Ltd. adına katılacak temsilcilerin karar almaya yetkili şekilde hazır bulunması yasa gereği olacak.

-Süreç yasal çerçevede yürütülüyor

Çalışma Bakanlığı’nın açıklamasında, İş Yasası, Sendikalar Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası çerçevesinde sürecin en hızlı şekilde uzlaşıyla sonuçlandırılması için gerekli adımların atıldığı belirtildi.