SOS Çocukköyü Derneği: “Bir çocuğa sosyal medyadan istismarda bulunulduğu şüphesi üzerine adli süreç başlatıldı”
SOS Çocukköyü Derneği: “Bir çocuğa sosyal medyadan istismarda bulunulduğu şüphesi üzerine adli süreç başlatıldı”
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Lefkoşa ve Orta Mesarya'da bazı bölgelere orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değiştirme çalışması nedeniyle yarın 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.