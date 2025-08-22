Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, emlak alanında yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, emlakçıların gayrimenkul piyasasını sürekli takip edip, yerinde değerlendirmelerde bulunduğunu belirterek, yatırımlara yön verebilmek adına tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini ifade etti.

Birçok üyesi olan emlakçılık sektörünün kurumsallaşmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sektörün yasal düzenleme ile birlik içerisinde tek ses olarak daha güçlü adımlar atacağına duyduğu inancı ifade etti. Bağımsız, egemen Türk devleti olan KKTC’nin kendi toprak bütünlüğü içerisinde gelişen bir devlet olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası temas ve toplantılarda, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’nin temsiliyetin de önemli bir gelişme olduğunu belirtti.