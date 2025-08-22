Dikmen Sağlık Merkezi Proje Tanıtımı bugün yapıldı.

Dikmen’de yer alan tanıtıma Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bazı bakanlar, milletvekilleri, bakanlık bürokratları ve bölge halkı katıldı.

614 metrekarelik merkezde, üç doktor odası, diş hekimi odası, pansuman ve EKG odası, müşahede odası, kan alma odası, kayıt, eczane, eğitim odası, aşı odası, laboratuvar, malzeme ve ilaç deposu yer alacak.

İhale bedeli 55 milyon TL olan projenin, ihaleden sonra imzalanacak sözleşmeden itibaren sekiz ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Sağlık alanında son iki yılda yapılan yatırımların yer aldığı bir videonun gösterildiği tanıtımda Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel ve Sağlık Bakanı Dinçyürek konuşma yaptı.

-Tatar: “İstikrarın değerini bilelim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, herkesi selamlayarak ve Sağlık Bakanıyla ekibine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, çok kısa bir sürede Maraş, Değirmenlik ve Lapta’daki sağlık ocağından sonra Dikmen’de de sağlık merkezi yapılması için kolların sıvanmasının bölgeye verilen önemi gösterdiğini kaydetti.

Çevre yolunun muhteşem bir proje olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, trafik akışının rahatlatıldığını söyledi. Çevre yolları ve altyapı projeleriyle Dikmen’in daha da değerli hale geldiğini dile getiren Tatar, böylesine bir yatırımın halka hizmet açısından yerinde olduğunu belirtti.

Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nin temelinin 20 Temmuz’da atıldığını hatırlatan Tatar, ikinci etabın tamamlanmasıyla 650 yataklı hastanenin Dikmen’e 10 dakika uzaklıkta bölge halkının hizmetinde olacağını belirtti. “İstikrarın değerini bilelim” diyen Tatar, bütün bu çalışmaların arkasında kendilerinin iradesi ve Türkiye’nin desteği olduğunu kaydetti.

İki devletli siyaseti, Türkiye Cumhuriyeti’nin var gücüyle desteklediğini dile getiren Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her yerde artık federasyon defterinin kapandığını söylediğini aktardı. “Bu siyasetin devamı için istikrarın da devamı gerekmektedir” diyen Tatar, beş yıldır sürdürdüğü siyasetin tekrar onay almasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Dünyada savaşların devam ettiğini ve bu savaşların ekonomik belirsizlik getirdiğini ifade eden Tatar, bölgedeki gelişmelere bakıldığında KKTC devletinin, barışın, huzurun, güvenliğin, istikrarın anahtarı, garantisi ve teminatı olduğunu kaydetti.

Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depremine rağmen ekonomik iş birliği protokolleri ve Türkiye'den kaynak akışının devam ettiğini dile getiren Tatar, bunun küçümsenecek bir şey olmadığını vurguladı. “Bu istikrar sayesinde destek devam etmiştir. Bu önemlidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi döneminin iyi yönetildiğini de dile getirdi.

Sağlık alanında yapılan çalışmaların, ülkenin değerini artırdığının altını çizen Tatar, “Ne mutlu bize ki bunları hep birlikte yaşıyoruz. Bütün bunlar gelecek nesillere bizlerin armağanı olacaktır” dedi.

-Üstel: “Her proje ülkemiz için bir hayat”

Başbakan Ünal Üstel de herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, “Her ziyaretinde ‘küçük bir sağlık ocağımız var, bize yetmez’ diyen Dikmen halkının karşısına bugün bu merkezin plan ve programıyla çıkıyoruz" dedi.

Göreve geldikleri günden beri halka, “bizim için öncelik gençlerimiz, her şeyin başı sağlık ve sağlıkta bugüne kadar yaşanan sıkıntıları yavaş yavaş bir kenara koyacağız” dediklerini ifade eden Üstel, sağlık alanında yapılanlarla iki aydır halkın karşısına çıktıklarını belirtti.

“Söz verdiğimiz şekilde projeleri yerine getiriyoruz” diyen Üstel, Lefkoşa’ya yeni hastane yapılması için çalışma yaptıklarını ancak hep yapamayacakları yönünde eleştiri aldıklarını söyledi. Üstel, “Hep bir karalama, hep bir popülizm” dedi.

Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Tatar’ın girişimiyle 20 Temmuz’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinde yeni hastanenin temelini attıklarını ve amiral gemisi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin sağlık merkezi olacağı müjdesinin verildiğini söyledi.

Popülizm yapmak için söz vermediklerini, ne söz verdilerse yaptıklarını kaydeden Üstel, çevre yolunun 2012’den beri beklediğini, gelen-giden hükümetlerin ömrümün kısa olması nedeniyle yapılamadığını belirtti. Çevre yolunu tamamladıklarını ve yonca kavşağını açtıklarını kaydeden Üstel, trafikte büyük rahatlama getirdiklerini ifade etti. Üstel, “Her proje ülkemiz için bir hayat” dedi.

Altyapıya, sağlığa, gençlere öncelik verdiklerini ifade eden Üstel, Alayköy’de sosyal konut lansmanı yaptıklarını, ilk sosyal konutu ise Güzelyurt’a yaptıklarını anlattı. Üstel, gençlere kırsal kesim arsası dağıtıldığını da belirtti. Dikmen’den sonra Pınarbaşı’na geçip, gençlere kırsal kesim arsası vereceklerini söyleyen Üstel, “Bir tarih yazacağız” şeklinde devam etti

Dikmen Belediyesi’yle ilgili “partizanlık” şikayetleri aldıklarını dile getiren Üstel, “Geri sayım başladı. İlk sınav Cumhurbaşkanlığı seçimi… 19 Ekim’de sizin sandıkları doldurmanızla Cumhurbaşkanımızı tekrardan cumhurbaşkanı yapacağız” diye konuştu.

En çok ziyaret edilen yerlerden birinin Dikmen olduğunu ve ne sorun varsa çözmeye çalıştıklarını söyleyen Üstel, “İstikrar hükümetin bütünlüğü, Cumhurbaşkanımız bizimle, hükümet ortaklarımız bizimle” dedi. Türkiye ile ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu da vurgulayan Üstel, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve hükümetine teşekkür etti.

Halka seslenen Başbakan Üstel, “Bu istikrarın devamını istiyorsanız sıra sizde… Bölünmek, parçalanmak yok. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir yumruk olacaksınız ve o yumruğu sahada göreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yerel seçimlerin yapılacağını ifade eden Üstel, iki seçimi de kazanacaklarına inanç belirtti.

-Dinçyürek: “Bu yapılan işlerin tek bir gerekçesi var siyasi istikrar”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise, bundan tam iki yıl önce sağlık bakanı görevine getirildiğini dile getirerek, Başbakan Üstel’in bu görevi kendisine verirken, sağlıkta neler yapılması gerektiğini teker teker anlattığını söyledi. Dinçyürek, attıkları her adımda Anavatan Türkiye’nin desteğini gördüklerini kaydetti.

Bugün kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Dinçyürek, bir yıl önce bölge halkına sağlık merkezini yapacakları sözünü verdiklerini söyledi.

İki yılda Başbakan Üstel’in vizyoner liderliğinde sağlıkta çok şey yaptıklarını dile getiren Dinçyürek, bugün tanıtımı yapılan Dikmen Sağlık Merkezi’nin ihale bedelinin 55 Milyon TL olduğunu belirtti. İhalenin, Merkezi İhale Komisyonu tarafından yapıldığını kaydeden Dinçyürek, ihale tarihinin 24 Eylül olduğunu, ihale dosyası açılarak, karara bağlanıp, sözleşme imzalandıktan sonra ihalenin bitiş süresinin 240 gün takvim günü olduğunu ifade etti.

Dinçyürek, “Yaptığımız çok fazla iş var. Bu yapılan işler tesadüf değil. Bu yapılan işlerin tek bir gerekçesi var siyasi istikrar… Siyasi istikrarın olmadığı yerde ne ekonomik istikradan, ne de icraatlardan bahsedebiliriz” dedi.

Siyasi istikrar demenin Başbakan Üstel ve Cumhurbaşkanı Tatar demek olduğunu belirten Dinçyürek, tanıtımı yapılan Dikmen Sağlık Merkezi’nin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.