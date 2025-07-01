Medya Etik Kurulu, devlet koruması altındaki bir çocuğa yönelik cinsel taciz iddiasına ilişkin dijital medyada yer alan bazı haberlerde etik ihlal tespit ettiğini belirterek, 6 haber sitesi hakkında kınama kararı aldığını açıkladı.

Kuruldan yapılan açıklamada, bugünkü medya taramasında haberi ilk yayımlayan Kamalı Haber Ajansı ile içeriği editoryal denetim olmadan paylaşan; Kıbrıs Manşet, Kıbrıs Gerçek, Gündem Kıbrıs, Gıynık gazetesi ve Haber Kıbrıs internet siteleri hakkında kınama kararı alındığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu haberlerde mağdur çocuğun kimliğinin tespitine olanak sağlayacak kişisel bilgilerin açıkça ifşa edildiği, bunun uluslararası çocuk hakları normlarına ve basın meslek ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.

Kurul, bazı haberlerde olayın sansasyonel ve provoke edici bir dille aktarıldığını, gereksiz ayrıntılarla şiddet içeriğinin dramatize edildiğini, bunun İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu’ndaki “şiddetin görselleştirilmesinden ve istismarından kaçınılması” ilkesine açıkça aykırı olduğunu belirtti.

Açıklamada, Kamalı Haber’in içeriğini aynen yayımlayan Kıbrıs Manşet, Kıbrıs Gerçek ve Haber Kıbrıs sitelerinde, yargı süreci tamamlanmamış şüpheliye ait açık kimlik ve görsellerin paylaşılmasının Anayasa’da güvence altına alınan masumiyet karinesini ihlal ettiği, adil yargılanma hakkını zedelediği ve kamuoyunda yargısız infaz riski doğurduğu ifade edildi.

Medya Etik Kurulu, adı geçen yayın organlarını içeriklerini gözden geçirip gerekli düzeltmeleri yapmaya davet ederken, tüm medya kuruluşlarını çocuk haklarına, basın özgürlüğüne ve toplumsal sorumluluğa dayalı etik ilkelere daha fazla özen göstermeye çağırdı.

Öte yandan kurul, aynı haberi çocuk haklarına ve etik ilkelere uygun şekilde yayımlayan basın kuruluşlarına teşekkür etti.