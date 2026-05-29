Bağımsızlık Yolu, deniz ve plajların halkın olduğunu belirterek, Meclis'e yasal düzenleme için çağrı yaptı.

Bağımsızlık Yolu yazılı açıklamasında, Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi’nin Meclis’e sunduğu "Plajların Kullanım ve Denetimi (Değişiklik) Yasa Önerisi"nin bu mücadelenin önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, milletvekillerine, yasa önerisinin gündeme alınması ve yasallaştırılması için çağrı yaptı.

Önerinin, halkın plajlara ücretsiz ve engelsiz erişim hakkını koruyacak, denizleri kirletenlere de yaptırım içeren somut düzenlemeler içerdiğini belirten Bağımsızlık Yolu, denizler ve plajların yalnızca bugünün değil, gelecek kuşakların da ortak yaşam alanı olduğuna işaret etti.

Bağımsızlık Yolu, Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi’nin hazırladığı yasa önerisine destek belirterek, ülkenin sahillerinin halkın olduğunu vurguladı.