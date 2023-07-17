16.07.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Zümrütköy’de Karanfil sokak üzerindeki elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle ağaç dallarına çarpıp atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, muhtelif sayıda sulama boruları ve damlama sulama lastikleri tamamen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

17.07.2023 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Yenierenköy’de bir yat limanı içerisinde, demirlemiş halde bulunan bir şahsa ait yat gemisinde, muhtemelen solar enerji akü kablolarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 3 adet akü ve akü odası kısmen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.