Gazimağusa’da Kerem Sokak’ta, dün 16.00 sıralarında bir evin bodrum katında meydana gelen yangın sonucu, muhtelif mobilya, kullanılmış kıyafet, ahşap kaplı duvar bölmesi, pis su boruları ve elektrik kabloları yanarak zarar gördü, dumandan dolayı binanın dış duvarları da islendi.

-Alsancak’ta kullanılmayan evde yangın…

Polisten yapılan açıklamaya göre, Alsancak’ta dün Şehit Ali Lakay Sokak’ta, kullanılmayan bir evin üst katında meydana gelen yangın sonucu, yatak odasında bulunan muhtelif mobilya, kapı, pencere ve kasaları ile yerlerde bulunan çöp ve molozlar yanarak zarar gördü.

-Gaziköy’de restoranın bahçesinde yangın…

Gaziköy’de dün gece 03.30 sıralarında bir restoranın bahçesinde meydana gelen yangında, yığın halde muhafaza edilen muhtelif ağaç kütükleri yanarak zarar gördü.