Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, Türkiye’de eğitim kurumlarını hedef alan saldırılar nedeniyle yayımladığı mesajda, olayların toplumda derin bir üzüntüye yol açtığını belirtti.

Turgut, KIBTES adına yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Masum öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin hayatını etkileyen bu menfur saldırılar, hepimizin yüreğinde derin yaralar açmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyoruz. Yaralanan kardeşlerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bu zor günlerde, Türkiye’nin acısını yürekten paylaşıyor; başta eğitim camiası olmak üzere tüm millete başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.”