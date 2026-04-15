Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun hem borçların yapılandırılmasında hem de kurumun ayağa kaldırılmasında ciddi bir ivme yakalandığını kaydetti; yaz döneminde elektrik kesintileri ve sıkıntılar yaşanacağı konusundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kurum Genel Müdürü Dalman Aydın da Teknecik Elektrik Santrali bünyesinde yer alan makinelerin, bozuk, viran veya atıl durumda olmadığını kaydetti; santralin periyodik bakım sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Uzun ve Aydın basın toplantısı düzenleyerek Teknecik Elektrik Santrali’nin güncel durumu hakkında bilgi verdi.

Teknecik’te yer alan toplantıda Uzun ve Aydın’a teknik elemanlar da eşlik etti.

-Uzun: “Makineler şu an bakım sürecinde”

Toplantıda ilk sözü alan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin dünkü ziyareti sırasında yanlış ve eksik tespitler yapıldığını belirterek toplumu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği duyduklarını kaydetti. Uzun, “Kıb-Tek hakkında yaratılan algı gerçeği yansıtmıyor.” dedi. Hem borçların yapılandırılmasında hem de kurumun ayağa kaldırılmasında çok ciddi bir ivme yakalandığını kaydeden Uzun, yaz döneminde elektrik kesintileri ve sıkıntılar yaşanacağı konusunda bazı iddialar ortaya atılmıştır ve bu iddialar gerçeği yansıtmıyor” dedi.

Teknecik hakkında bilgi veren Uzun, santralde toplam 2 termik santral, 7 gaz tribünü ve 8 dizel jeneratör olduğunu söyledi. Uzun, tüm dünyadaki enerji üretim tesislerinin bakımlarının, enerji talebinin en düşük olduğu dönemde yani kış sonu, yaz öncesi bahar aylarında yapıldığını anlattı.

Teknecik’te de bu uygulamanın bulunduğunu ve makinelerin şu an bakım sürecinde olduğunu söyleyen Uzun, termik santrallerin elektronik kart sistemlerinin değişimi nedeniyle bakımda olduğunu ve yaz başlangıcında devreye girmelerinin beklendiğini belirtti.

Dizel jeneratörlerden 2’sinin bakım sırasında teknik arıza verdiği için inceleme ve raporlama sürecine alındığını kaydeden Uzun, tarafsız bir kurumdan da raporlama istendiğini söyledi. Uzun, 1 dizel jeneratörün de benzer bir arıza yaşanmaması için kapatıldığını kaydetti.

7 gaz türbininden 6’sının çalışır durumda olduğunu; bir tanesi için parça beklendiğini söyleyen Uzun, yaz öncesinde tüm makinelerin tam kapasite hazır olmasını hedeflediklerini vurguladı. Uzun, son dönemde yaşanan bölgesel elektrik kesintilerinin de yakıt veya üretimden değil, trafo merkezlerinin geliştirilmesi ve yeni hat çekilmesi gibi iletim altyapı yatırımlarından kaynaklandığına dikkat çekti.

Kurumun şu an itibarıyla hiçbir borcu olmadığını, yatırımların borçlanmadan yaptığını ve kredi alabilecek durumda olduğunu da belirten Uzun, yakıt stoklarının yeterli olduğunu söyledi.

Sigorta primleri hakkında soru sorulması üzerine, yıllık 5,5 milyon dolarlık sigorta primi ödenmesine rağmen 13 yıl boyunca neredeyse hiç ödeme alınmadığını belirten Uzun, sigorta sisteminin işlevsiz olduğunu ve bunun yerine bir fon oluşturma çalışmaları yürüttüklerini açıkladı.

-Aydın: “Kıb-Tek makinelere bakmıyor, arıza yaşanıyor, ilgilenilmiyor’ iddiaları asılsız”

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın ise, termik santrallerin kart yenileme çalışmalarına dikkat çekerek, kartların bir ay içinde yenileneceğini ve böylece devre dışı kalma sürelerinin azalacağını belirtti.

Kurum bünyesinde gerçekleştirilen kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlar hakkında bilgi veren Aydın, Türkiye'den sağlanan 7 adet mobil gaz türbininin devreye alındığını, hızlı kurulabilir dizel jeneratörler için ihale süreci başlatıldığını ve denizaltı kablosu ile kombine çevrim gaz türbinleri gibi büyük üniteler için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Teknecik Elektrik Santrali bünyesinde yer alan makinelerin, bozuk, viran veya atıl durumda olmadığını kaydeden Aydın, santralin periyodik bakım sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Kamuoyunda gündeme gelen “Kıb-Tek makinelere bakmıyor, arıza yaşanıyor, ilgilenilmiyor” iddialarını eleştiren Aydın, iddiaların asılsız olduğunu ve Teknecik Elektrik Santrali’nde çalışan yaklaşık 140 personele hak etmedikleri ithamda bulunulduğunu belirtti.

Aydın, “Bu karamsar tabloya halkımızın itibar etmemesi gerekir. Halkın malı olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu halkımıza hizmet etmek için ayakta olacaktır.” ifadelerini kullandı.