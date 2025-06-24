Güzelyurt’ta Derevasyon Bölgesinde bir narenciye bahçesinde, muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle çıkan kıvılcımların kuru otların üstüne düşerek alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 11.30 sıralarında çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangında 30 metre uzunluğunda damlama lastiği, 10 bağ fidanı, 1 zeytin ağacı ve kuru otlar yandı.

-Haspolat’ta araç yangını…

Haspolat’ta, dün 14.30 sıralarında Serdar Sancaktar’ın kullanımındaki dozerde muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümünde bulunan muhtelif aksam, arka kabinin plastik kapağı, fren lambası ve geri görüş kamera sistemi yanarak zarar gördü.

-Akdoğan’da arazi yangını…

Akdoğan’da dün 20.30 sıralarında Zübeyde Hanım Sokak’taki bir mobilya mağazasının yanındaki arazide, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında işyerinin arka kısmında bulunan ambarda muhafaza edilen 20 döşeme süngeri, manikür pedikür makinesi, bir set koltuk takımı ve su motoru yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.