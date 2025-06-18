Yamaçköy’de ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde başlayan yangın henüz kontrol altına alınmadı. Yangına havadan da müdahale ediliyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan açıklamaya göre yangına, Polis, İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekiplerinin yanı sıra askeri personel, bölge halkı, traktörler ve iş makineleri ile karadan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter ile de havadan müdahale ediliyor.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.