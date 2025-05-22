Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, “Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (ivedi)”, “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni sırasıyla görüştü.

Komite, “Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle onaylanarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün saat 11.00’de Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (ivedi)”, “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi YDP Gazimağusa Milletvekili Sayın Erhan Arıklı)” ve “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni sırasıyla görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi ilk önce “Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (ivedi)”nı ele alarak oy birliğiyle onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite daha sonra, “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi YDP Gazimağusa Milletvekili Sayın Erhan Arıklı)”ni ve “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı. Komite, söz konusu Yasa Önerileri ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya davetli olarak Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Dairesi ve Milliyetçi Demokrasi Partisi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Komite toplantısına ayrıca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekilleri Sunat Atun ve Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers da katıldı.