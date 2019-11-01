Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oyçokluğuyla onayladı.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında yapılan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına davetli olarak da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.