Kuzey Kıbrıs ekonomisinin iki ana bacağı turizm ve yükseköğretim olduğu hususunda herkes birleşmekte.
Turizm sektörü de yükseköğretim alanı da Kovid-19 döneminin ekonomide yarattığı depremlerin yaralarını sarma mücadelesini sürdürmekte.
Dün kendi yağı ile kendi ciğerini kavuran ekonomi dünyası, anavatan Türkiye’nin de desteği ile bugün geleceğe daha az karamsar bakmakta.
Ve bugün Kuzey Kıbrıs artık pozitif haberler ile güne uyanmak istiyor.
Devletin resmi haber ajansının yükseköğretim alanında eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere dair yaptığı haber acı bir gerçeği bir kez daha yüzümüze tokat gibi vurdu.
Özellikle yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin yaşam koşullarını ve hayat standartlarını gözler önüne sermesi bakımından önemli olan haberin diğer bir önemli yanı ise öğrencilerin yaşadığı sorunlara dair artık kalıcı çözümlerin alınması gerekliliğini tüm yetkililere ve ilgili tüm kesimlere bir kez daha hatırlatmasından başka bir şey değil.
Ve bu noktada, Devlete düşen görev kadar tüm üniversitelere de önemli ödevler düşmekte.
Üniversitelerde eğitimine devam eden öğrencilere “altın yumurtlayan tavuk” misali yapılan yatırımın ana öznesi olarak artık bakılmaması gerekli.
Yıllardır haksız ambargolar altında yaşamaya mecbur bırakılan Kuzey Kıbrıs’ın yükseköğretim ve bilimin itici gücü ile ambargoları dolaylı kırılmasının öznesi olarak bakılmalı yabancı öğrencilere.
Ve her birinin mezuniyet sonrası Kuzey Kıbrıs’ın fahri kültür elçisi olarak ülkelerine döndüğünü de unutmamalıyız.
Ülke ekonomisine yaptıkları katkılar ise hem bir o kadar önemli hem de bir o kadar stratejik.
Kuzey Kıbrıs üniversitelerinde 40 bin civarında kayıtlı yabancı öğrenci bulunmakta.
Kuzey Kıbrıs üniversitelerinde bugün 10 bin’e yakın Nijeryalı öğrenci eğitim görmekte.
Neredeyse yabancı uyruklu her 4 öğrenciden 1’i Nijeryalı.
Kişi başına düşen millî aylık gelir 370 dolar, yaklaşık 2183 Türk Lira olan Nijerya’da toplam 116 üniversite mevcutiken bugün Kuzey Kıbrıs ile Nijerya arasında bir eğitim ve kültür köprüsü kurulmuş durumda.
Aylık gelirin ortalama 370 dolar yani yaklaşık 2193 Türk lirası olduğu bir coğrafyadan ve 116 üniversitenin bulunduğu ülkelerinden binlerce kilometre uzakta, Nijeryalı öğrencilerin ve benzer durumda olan diğerlerinin Kuzey Kıbrıs’ta öğrenci olmayı neden tercih ettiği acilen cevabını arayan koskocaman bir soru.
Ve Nijerya örneğinden hareketle cevabı bulunacak sorular ile yükseköğretim alanında yaşanan ve özellikle de yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler bulmak zorundayız.
Bu noktada da görev başta Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, YÖDAK ve Üniversitelerimize düşmekte.
Ekonomik gelirleri belli bir seviyenin altında olan yabancı uyruklu öğrencilere ekonomik parametreler ile değil vicdani prensipler ile bakmak zorundayız.
Ve azgelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrenciler gerçeğini doğru analiz etmek, ekonomik çıkarlardan bağımsız düşünerek değerlendirmek, gerek Kıbrıs Türkü’ne karşı gerekse vatan topraklarına karşı bir sorumluluk ve ödev.
Yabancı öğrencileri ilk önce vicdanen anlamak zorundayız.