Beylerbeyi'nde aracıyla önce kaldırımdaki bariyerlere ardından kahvehane kapısına çarparak içeri girip eşyalara zarar veren ve kaçan alkollü sürücü polis tarafından yakalandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre , bugün saat 04:40 sıralarında meydana gelen kaza şöyle oldu:

Beylerbeyi’nde Barış Sokakta batı istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (145 Mlgr) seyreden Zhan KASSYMOV (E-21) yönetimindeki RB 873 plakalı salon araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre yolun sağ ve sol kısmında kaldırım üzerinde bulunan küçük demir bariyerlere çarptı. Çapma sonrası kontrolsüzce yoluna devam eden RB 873 plakalı araç yolun solundaki Dut Ağacı Kahvehanenin ahşap ön kapısına çarpıp

içeriye girdikten sonra işletme içerisinde bulunan muhtelif eşyalara çarptı. Kaza sonrası olay yerinden aracı ile ayrılan RB 873 plakalı araç sürücüsü aynı gün polis tarafından tespit edilerek işlemiş olduğu suçlarla ilgili aleyhine yasal işlem başlanıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.