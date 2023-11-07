Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ürdün Kralı Abdullah ile görüştüğünü belirterek "Filistinlilerin Gazze'den zorla yerinden edilmemesi konusundaki tavrımı ve AB'nin iki devletli çözüme verdiği desteği yineledim." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Brüksel'i ziyaret eden 2. Abdullah ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından von der Leyen, X üzerinden yaptığı açıklamada, Kral Abdullah ile Orta Doğu'daki son durumu ele aldıklarını duyurdu.

Abdullah'ın, istikrarın sağlanmasında hayati rolü olduğunu vurgulayan von der Leyen, şunları kaydetti:

"Filistinlilerin Gazze'den zorla yerinden edilmemesi konusundaki tavrımı ve AB'nin iki devletli çözüme verdiği desteği yineledim."