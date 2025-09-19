Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, ülkesinin Orta Doğu'da iki devletli çözüme "sarsılmaz desteğini sürdürdüğünü" bildirdi.

Tokyo hükümetinin açıklamasına göre Bakan İvaya, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile telefonda görüştü.

İvaya, görüşmede Japonya'nın Orta Doğu'da iki devletli çözüme "sarsılmaz desteğini sürdürdüğünü" ve Filistin'in "devlet inşası çabalarını proaktif olarak destekleyeceğini" söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara saldırısını genişletmesiyle durumun giderek kötüleştiğini belirten İvaya, bu durumun bölgede "iki devletli çözümün temellerini sarsabileceğini" ifade etti.

İvaya, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi, ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasının önemini vurguladı.

Görüşmede İvaya ve Ağabekyan, Orta Doğu barış sürecinin ilerletilmesi ve iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

- İsrail ile görüşmede "tanınmama" mesajı

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Japon mevkidaşı İvaya ile telefonda görüştüğü belirtilmişti.

Görüşmede İvaya'nın Saar'a, Japonya'nın bu ay Birleşmiş Milletler'de (BM) yapılacak toplantıda Filistin devletini tanımayı planlamadığını söylediği ifade edilmişti.

İngiltere, Fransa ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkeler, bu ay yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanımayı planladıklarını açıklamıştı.

Bu ülkelerin kararının ardından Filistin devletini resmi olarak tanımayan Japonya'nın tavrı merak konusu olmuştu. Japonya basınında yer alan haberde, ABD'nin Filistin devletini tanımaması için Tokyo yönetimine baskı yaptığı kaydedilmişti.