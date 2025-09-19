Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, "Sadece geçen ay 200 bin, 14-17 Eylül arasında ise 56 bin kişi yerinden edildi. Bu sayı, şu anda dahi artıyor. Bu, korkunç bir hız, sıklık ve ölçekte bir yerinden edilme ve Gazze kenti tam da bunun merkezinde." ifadelerini kullandı.

Laerke, AA muhabirinin "İsrail, Gazze kentine yönelik tahliye emirlerinin ardından kara saldırılarına da başladı. Bu küçük bölgede sıkışmış 1 milyon Filistinli var. Buradaki Gazzelilerin zorunlu göçü sürüyor. Şu ana kadar kaç kişi Gazze kentinden ayrılmak zorunda kaldı. Kara saldırılarıyla burayı terk eden kişi sayısında büyük artış bekleniyor mu?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Mart ayında Gazze Şeridi'nde ateşkesin son bulmasından bu yana 1 milyondan fazla yerinden edilme kaydedildiğini belirten Laerke, "Sadece geçen ay 200 bin, 14-17 Eylül arasında ise 56 bin kişi yerinden edildi. Bu sayı, şu anda dahi artıyor. Bu, korkunç bir hız, sıklık ve ölçekte bir yerinden edilme ve Gazze kenti tam da bunun merkezinde." ifadelerini kullandı.

Gazze kentindeki sivillerin son yaşam hatlarının kesildiğini bildiren Laerke, "Askeri (saldırılar) operasyonlar yoğunlaştıkça insanlar öldürülüyor, zorla göç ettiriliyor ve kıtlığın zaten doğrulandığı bir şehirde hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Laerke, insanlara Gazze'nin güneyine taşınmalarının söylendiğini ancak çoğunun ulaşım maliyeti nedeniyle bunu yapamadığını kaydetti.

- "Yardım kuruluşları çaresiz durumda"

"Maddi imkânı olmayanlar genellikle bombardıman altında, ellerinde taşıyabilecekleri kadar eşyayla günlerce yürüyor." Laerke, bu hafta Gazze kentine ulaşmayı başaran meslektaşlarının, tam anlamıyla felaket niteliğinde sahnelere tanık olduklarını anlattıklarının altını çizdi.

Laerke, Gazze kentindeki ailelerin bitkin ve travmatize olmuş bir şekilde olduğuna işaret ederek, bu insanların çadırda uyuyarak defalarca yerinden edildiğine değindi.

"Yardım kuruluşları çaresiz durumda." ifadelerini kullanan Laerke, kalmaya seçen veya göç eden sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Laerke, "Yardımların çok daha büyük ölçekte ulaşmasına izin verilmeli, yardımları doğrudan acı çeken insanlara ulaştırma yeteneğimiz kolaylaştırılmalı ve uluslararası hukuka uyulmalıdır." dedi.

Kalıcı bir ateşkes çağrısını yineleyen Laerke, her gün yüzlerce yardım tırının Gazze'ye ulaşması gerektiğine de vurgu yaptı.

- İsrail Gazze kentine kara saldırıları başlattı

İsrail ordusu, geçen ay hava bombardımanlarını yoğunlaştırdığı Gazze kentine 15 Eylül'de kara saldırılarını başlattı.

1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Gazze kenti, İsrail'in yoğun saldırıları altında.

İsrail yönetimi, insani yardımların kısıtlandığı Gazze kentinde katliamlarını da sürdürüyor. İsrail'in bu saldırılarla hem Gazze kentini yaşanmaz hale getirmeyi amaçladığı, hem de katliamlarla Filistinlileri göçe zorladığı belirtiliyor.

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Gazze kentine kara saldırılarını başlattığı 11 Ağustos'tan bu yana 3 bin 542 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.

Filistinliler, İsrail katliamları ve yardımların kısıtlanması nedeniyle Gazze kentinden güneye göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail basınına konuşan bir ordu yetkilisi, Gazze kentindeki 480 bin Filistinlinin güney bölgelere göç ettiğini belirtti.