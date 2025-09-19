İsrail polisi, Mescid-i Aksa hatiplerinden Şeyh Muhammed Serendah'a bir hafta boyunca Aksa'ya girişini yasağı getirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Şeyh Serendah, cuma namazının ardından İsrail polisince gözaltına alındı.

İsrail polisinin daha sonra serbest bıraktığı Şeyh Serendah'ın, kararın yenilenmesi kaydıyla bir hafta boyunca Aksa'ya girişini yasakladığı aktarıldı.

Mescid-i Aksa hatibinin neden gözaltına alındığına ilişkin ise Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden veya İsrail polisinden henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Mescid-i Aksa hatiplerinin cuma hutbelerinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almasını engelliyor.

Mescid-i Aksa hatiplerinden Muhammed Hüseyin ile Muhammed Selim de bu yıl içinde cuma hutbesinde İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırıları kınadıkları ve uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdikleri için gözaltına alınmıştı.

İsrail, Mescid-i Aksa hatiplerine Aksa'ya bir hafta giriş yasağı getirmişti.