Viyana, 15 Mart 23 (TAK): Avusturya'nın başkenti Viyana'da "kiliselere yönelik saldırı tehdidi" nedeniyle kentin önemli noktalarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Devlet Güvenlik ve İstihbarat Birimi, saldırı tehdidine ilişkin ipuçları elde edildiği ve Viyana'daki önemli noktalarda güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Birimin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şehir merkezinde çok sayıda emniyet gücü ve özel donanımlı polislerin bulunduğu, bu durumun vatandaşların dikkatini çekebileceği belirtildi.

Bu özel durumun, kiliselere yönelik henüz somutlaştırılamamış olası saldırı tehlikesine karşı oluşturulduğu bildirildi.

Devlet Güvenlik ve İstihbarat Biriminin, saldırının, aşırıcı gruplar tarafından planlandığına ilişkin ipuçlarına sahip olduğu, vatandaşların gelişmelerden haberdar edileceği kaydedildi.

Viyana'da hassas yer ve objelere yönelik yoğun önlemlerin ne kadar daha süreceğinin henüz bilinmediği ifade edilen açıklamada, emniyet güçlerine ait fotoğraf ya da videoların paylaşılmaması, ayrıca gerçek dışı söylentilerin yayılmaması uyarısında bulunuldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım 2020'de terör saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 4 sivil hayatını kaybetmişti.

(AA/AK/GÜL)