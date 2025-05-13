İskele’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında, dün gece yarısı saat 00.30 sıralarında, rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle mekandan uzaklaştırılmak istenen R.Z.(E-35), dört kişiyi bıçakladığı için tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 316 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada R.Z., kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile S.Z.(E-25)’yi sol elinden, Y.S.(E-48)’yi sağ ayağından, V.Ö.(E-20) ile M.K.(E-31)’yi ise vücutlarının muhtelif yerlerinden ağır şekilde yaralayıp katle teşebbüs etti.

Olayın ardından yaralanan S.Z. ve Y.S., kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken, ağır şekilde yaralanan M.K. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, V.Ö. ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek gözetim altına alındı.

-Çatalköy’de iş kazası

Çatalköy’deki bir inşaatın ikinci katında çalışan M.A.R.(E-19), dün saat 10.00 sıralarında, yaklaşık 3,20 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İnşaat alanı içerisinde bulunan işçiler tarafından götürüldüğü Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen M.A.R., kafatasında çatlak teşhisi ile Yoğun Bakım Servisi’nde gözetim altına alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, A.T.(E-43), F.C.(E-39) ve E.B.(E-47) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Alasancak’ta metamfetamin ve hintkeneviri tespit edildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün akşam 20.30 sıralarında, Alsancak’ta, şüpheli olarak görülen S.Y.(E-49)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin ile 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler tespit edildi.

Maddelerin, emare olarak alınmasının ardından şahıs tutuklandı.

-Girne Limanı’nda bir kişi kanunsuz çıkış yaptı

KKTC’den çıkış yasağı olduğu gerekçesiyle K.O.(E-44), M.A.(E-55)’nın yardımıyla, kullanımındaki tır araca saklanarak, muhaceret işlemi yaptırmadan kanunsuz bir şekilde KKTC’den çıkış yaptı.

Girne Turizm Limanı içerisinde dün akşam saat 21.00 sıralarında, suçüstü tespit edilen şahıslar tutuklandı.

-Alkollü sürücü Gazimağusa-İskele ana yolunda kaza yaptı

İbrahim Soy (E-32) dün saat 17.00 sıralarında, 95 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZNU 942 plakalı kiralık araç ile Gazimağusa-İskele ana yolunda kaza yaptı.

Soy, kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Çemberine yaklaştığında, sola meyilli viraja girdiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun solundan çıkarak, bir takla attıktan sonra toprak alan içerisinde tavanı üzerinde durdu.

Yaralanma yaşanmayan kazada, araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.