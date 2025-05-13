Girne, Lefkoşa ve Yılmazköy’de dün ev yangını meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün sabah 11.00 sıralarında, Girne’de bir apartman dairesinin mutfağında, ocakta unutulan yemek yağının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. Ev sakinleri tarafından aleve su ile müdahale edilmeye çalışıldı.

İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda, 3 adet mutfak dolabı kapağı, mikser ve su ısıtıcısı yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı mutfak duvarları islendi.

-Lefkoşa

Lefkoşa’da, Erdoğan Sonsal Sokak’ta dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen yangında ise, bir apartman dairesinin yatak odasında, muhtemelen yatak üzerinde unutulan çalışır durumdaki fön makinesi ısınıp şilteyi tutuşturdu.

Yangında, Fön makinesi, yatak ve şiltesi, elbise dolabı ile içerisinde bulunan kıyafetler yandı ve çıkan dumandan dolayı ise yatak odasının duvarları islendi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

-Yılmazköy

Yılmazköy’de bugün sabaha karşı saat 01.45 sıralarında, bir lojman içerisinde meydana gelen yangının muhtemel sebebi ise çalışır durumdaki uzatma kablosunun kısa devre yapıp alevlenmesi olduğu belirtildi.

Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, lojman içerisinde bulunan muhtelif beyaz eşyalar, mobilyalar, mutfak dolapları ve eşyaları ile evin damında bulunan 10 adet sandviç panel ve giriş kapısı yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı ise evin tüm eşyaları da islendi.