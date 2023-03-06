Veysi Çelik ve diğer zanlılar yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye çıkarıldı

--- Veysi Çelik Haberleri ---



Kıbrıs Postası - Nadire Bahadi

Adı kurşunlama ve yaralama dahil bir çok suça karışan son olarak ise Mağusa'da 1 Haziran 2019 tarihinde bir avukatın ofisine yönelik silahlı saldırı olayının azmettiricisi olarak tutuklanan Veysi Çelik ( Veysi Çelik Haberleri için tıklayabilirsiniz. ) ve saldırıda çeşitli görevler üstlendikleri iddia edilen İsmet Sezener, Serhat Tokur ve Ramazan Cihan Timur dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.



--- Veysi Çelik Haberleri ---

Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Veysi Çelik ( Veysi Çelik Haberleri ) ve suç ortakları İsmet Sezener, Cihan Timur ile Serhat Tokur'un Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilecek olan davaları için mahkeme 27 Eylül tarihine tehir edildi.



İddia Makamı adına hazır bulunan Savcı Hasan Boşnak, evrakların büyük ölçüde hazır olduğu yönünde mahkemeye beyanda bulunurken, mahkemenin vereceği günde Veysi Çelik ( Veysi Çelik Haberleri ) , Sezener, Tokur ve Timur aleyhindeki davaların Ağır Ceza Mahkesi'ne havale etmeye hazır olacaklarını kaydetti.

Mahkeme, dosyaların Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesine olanak sağlanabilmesi açısından davanın 27 Eylül tarihine ertelenmesine karar verdi. Veysi Çelik ( Veysi Çelik Haberleri ) 'in cezaevinden mahkemeye sevki polisin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşirken, mahkeme avlusunda da çok sayıda polis güvenlik önlemleri açısından hazır bekledi.

ADI DAHA ÖNCE BİRÇOK SUÇA KARIŞTI

Veysi Çelik ( Veysi Çelik Haberleri ) 'in ismi, "kundaklama", "ağır yaralama", "şiddet tehdidi", "meskûn mahalde ateş açma" gibi birçok suça karıştı. Zanlı 2007 yılında KKTC'den ihraç edilirken, 2016 yılında Bakanlar Kurulu'yla ihracı kaldırılıp yeniden adaya döndü.

Zanlı Veysi Çelik ( Veysi Çelik Haberleri ) ikinci kez yeniden affedilerek ülkeye dönüş yaparken bu kez adı Girne'de ve Haziran 2019'da da Mağusa'da kurşunlama olaylarına karıştı. Olaylar yaşandığı sırada ise Veysi Çelik ( Veysi Çelik Haberleri ) 'in Güney Kıbrıs'ta olduğu ve azmettirici olarak suç ortaklarını yönettiği belirlendi. Yaşanan kurşunlama olayları ile ilgili uzun bir süredir aranan Veysi Çelik ( Veysi Çelik Haberleri ) , 11 Ağustos 2019 tarihinde Beyarmudu'nda askeri yasak bölgeyi ihlal edip, ülkenin Kuzey'ine geçti.

Veysi Çelik ( Veysi Çelik Haberleri ) Balalan Balıkçı Barınağı'ndan 12 Ağustos'ta yasadışı yollardan ülkeden çıkmak isterken Narkotik polisinin aldığı bir ihbar üzerine düzenlediği operasyonda tutuklandı.



---- Veysi Çelik Haberleri ---