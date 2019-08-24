Kıbrıs Postası - Nadire Bahadi

Adı kurşunlama ve yaralama dahil bir çok suça karışan son olarak ise Mağusa'da 1 Haziran 2019 tarihinde bir avukatın ofisine yönelik silahlı saldırı olayının azmettiricisi olarak tutuklanan Veysi Çelik teminat talebi ile dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, Zanlı Çelik'in cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen suç ortakları İsmet Sezener, Cihan Timur ve Serhat Tokur ile davalarının birleştirilmesi maksadıyla 5 gün cezaevine gönderildi.

Zanlı Çelik Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etme suçlaması ile Askeri Mahkeme'ye götürülmek amacı ile polis aracına yerleştirildiği sırada ise iş insanı Bulut Akacan'a mesaj gönderdi.

Çelik, mahkeme çıkışında Kıbrıs Postası kameralarına konuşarak "Bulut Akacan'a selamlarımı da yazın, Bulut Akacan'a" şeklinde beyanlarda bulunarak iş insanı Bulut Akacan'a mesaj gönderdi. Çelik, Askeri Mahkeme tarafından ise hükümsüz tutuklu olarak 2 ayı geçmemek üzere merkezi cezaevine gönderildi.

SUÇ ORTAKLARININ DAVA DOSYASI İLE BİRLEŞTİRİLECEK

Olayın soruşturmasını yürüten polis subayı Halil Seven Mağusa Kaza Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde, zanlı Veysi Çelik'in, 1 Haziran 2019 tarihinde Mağusa'da meydana gelen "Kanunsuz ateşli silah taşıma" "Kanunsuz ateşli silah tasarrufu", "Kanunsuz ateşli silah kullanma", "Kanunsuz patlayıcı madde taşıma", "Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu", "Meskun mahalde ateş açma" ve "Kasti hasar" suçlarından methalder olduğunu açıkladı.

Zanlı aleyhinde yapılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Seven, olayı anımsattı. Çelik'in 1 Haziran 2019 tarihinde Mağusa'da meydana gelen "Themis Centre" isimli binada bulunan bir ofisin camının kurşunlanması olayı ile ilgili tutuklandığını belirten Seven, zanlının TC vatandaşı olduğunu ve aleyhinde ihraç emri olduğunu söyledi.

Zanlının KKTC'de yasal bir statüsü olmadığını belirten Seven, zanlının suç ortakları ile davalarının birleştirilmesi maksadıyla, suç ortaklarının cezaevinde hükümsüz bulunduğu süreyle eşitlenmesi için zanlının 5 gün cezaevine gönderilmesini talep etti.

Seven, zanlı Çelik'in kurşunlama olayının azmettiricisi olduğunu, yani İsmet Sezener ve Cihan Timur aracılığıyla zanlı Serhat Tokur'un silah temin edip 1 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen kurşunlanma olayının yapılmasını sağladığını açıkladı.

YASA DIŞI YOLLARDAN ÜLKEYE GİRİŞ YAPTI

Adı ülkede birçok suça karışan Veysi Çelik hakkında daha önce iki kez ihraç kararı verilirken, Çelik Bakanlar Kurulu kararı ile de 2 kez affedildi. Çelik hakkında son işlediği suç nedeni ile 3'üncü kez ihraç kararı çıkarken, Çelik geçtiğimiz günlerde yasa dışı yollardan KKTC'ye giriş yaptı.

Zanlı Çelik dün "Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etme" suçlaması ile Askeri Mahkeme'ye çıkarıldı. Mahkemede ifade veren Müfettiş Muavini Halil Seven, zanlı Veysi Çelik'in 11 Ağustos 2019 tarihinde askeri yasak bölgeyi ihlal edip, kuzeye geçtiğini anlattı. Seven, zanlının Beyarmudu'ndan yasal olmayan yolla ülkeye geçiş yaptığını itiraf ettiğini açıkladı.

ADI DAHA ÖNCE BİRÇOK SUÇA KARIŞTI

Çelik'in ismi, "kundaklama", "ağır yaralama", "şiddet tehdidi", "meskûn mahalde ateş açma" gibi birçok suça karıştı. Zanlı 2007 yılında KKTC'den ihraç edilirken, 2016 yılında Bakanlar Kurulu'yla ihracı kaldırılıp yeniden adaya döndü.

Ekim 2017'de "telefonda tacizlik" suçlaması ile ifade vermek üzere çağrıldığı Girne Polis Müdürlüğü'nde olay çıkaran Çelik, polisleri ölümle tehdit ederek tutuklanırken, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi'ne gönderilen Veysi Çelik, mahkeme emri ile 8 Aralık 2017 tarihinde ülkeden ihraç edildi.

Zanlı Çelik ikinci kez yeniden affedilerek ülkeye dönüş yaparken bu kez adı Girne'de ve Haziran 2019'da da Mağusa'da kurşunlama olaylarına karıştı. Olaylar yaşandığı sırada ise Çelik'in Güney Kıbrıs'ta olduğu ve azmettirici olarak suç ortaklarını yönettiği belirlendi.

Yaşanan kurşunlama olayları ile ilgili uzun bir süredir aranan Çelik, 11 Ağustos 2019 tarihinde Beyarmudu'nda askeri yasak bölgeyi ihlal edip, ülkenin Kuzey'ine geçti. Çelik Balalan Balıkçı Barınağı'ndan 12 Ağustos'ta yasadışı yollardan ülkeden kaçmak isterken Narkotik polisinin aldığı bir ihbar üzerine düzenlediği operasyonda tutuklandı.