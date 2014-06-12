Kıbrıs Postası

2007 yılında islemiş oldu katle teşebbüs, bıçakla adam yaralama, kanunsuz silah tasarrufu meskun mahalle ateş açma gibi suçlardan yargılanıp 2 yıl hapse mahkun olan sonrasında Bakanlar Kururu kararıyla ihraç edilen Veysi Çelik, bir başka yaralama olayı ile gündeme geldi.

Dün gece 22.30 sıralarında Mustafa Margili isimli vatandaşın sol ayak diz kapağına silahla 3 el ateş edip yaraladığı öğrenilen Veysi Çelik'in aynı zamanda geçtiğimiz aylarda Mağusa'da Avukat Oğuzhan Hasipoğluna ait villanın kurşunlanması olayınında azmettiricisi olarak, Mağusa polis müdürlüğünce arandığı öğrenildi.

Kıbrıs Postası'nın olay ile ilgili edindiği bilgilere göre Veysi Çelik'in dün gece sol ayak diz kapağından 3 el ateş edip yaraladığı Mustafa Margili ile husumetli olduğu öğrenildi.

Bu husumeti Cengiz Kaya isimli bir şahsın polis tarafından aranırken Mustafa Margili'nin yardımıyla yakalanması ortaya çıkardı.

Öte yandan Cengiz Kaya isimli şahısın Veysi Çelik'in arkadaşı aynı zamanda hemşerisi olduğu ortaya çıktı.