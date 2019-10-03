Kıbrıs Postası - Nadire Bahadi

Adı kurşunlama ve yaralama dahil bir çok suça karışan son olarak ise Mağusa'da 1 Haziran 2019 tarihinde Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz'e ait olup avukat Aysun Gümüş'e ait olduğu düşünülerek bir ofise yönelik yapılan silahlı saldırı olayının azmettiricisi olarak tutuklanan Veysi Çelik ile saldırıda çeşitli görevler üstlendikleri iddia edilen İsmet Sezener, Serhat Tokur ve Ramazan Cihan Timur dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Veysi Çelik ve suç ortakları İsmet Sezener, Cihan Timur ile Serhat Tokur dün 7 davadan itham edilerek davaları evrak üzerinden ilk tahkikat duruşması yapılmadan Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edildi.

"Kanunsuz ateşli silah taşıma", "Kanunsuz ateşli silah tasarrufu", "Kanunsuz ateşli silah kullanma", "Kanunsuz patlayıcı madde taşıma", "Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu", "Kasti hasar", "Meskun mahalde ateş açma" davalarından yargılanacak olan sanıklar, 18 Ekim tarihinde Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti huzuruna çıkarılacak.

AVUKAT GÜMÜŞ'ÜN OFİSİ SANILIP KIDEMLİ SAVCI İLDENİZ'E AİT OFİS KURŞUNLANDI

Mağusa Ceza Mahkemesi'nde görüşülen davanın dünkü oturumunda tüm sanıklar Savcı Hasan Boşnak tarafından itham edildi.

Boşnak sanıkları, 1 Haziran 2019 tarihinde 03:15 raddelerinde Gazimağusa'da İlker Karter Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Themis Center adresindeki Mustafa İldeniz'e ait olup, Aysun Gümüş'e ait olduğunu sandıkları ofisin Güney'e bakan penceresinin camına tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları 7.65 mm tabanca ile 3 el ateş etmekle itham etti.

İlk tahkikat duruşması yapılmayan sanıklar hakkındaki davalar için sanıkların yazılı dava tebliğleri, sanıklara ait gönüllü ifadeler, 295 sayfadan oluşan evraklar ve 9 adet fotoğraf ile video görüntülerinin bulunduğu CD'ler mahkemeye emare olarak sunuldu.

Sanık avukatları davaların evrak üzerinden Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesine itirazda bulunmadı.