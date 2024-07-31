Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado destekçilerine, pazar günü yapılan başkanlık seçiminin ardından barışçıl gösterileri sürdürme çağrısı yaptı. Machado, hükümet ve müttefikleri kendilerini tahrik etse de, tavırlarının değişmemesi gerektiğini söyledi.

Muhaliflerin dün akşam başkent Caracas'ta düzenlediği gösteriye binlerce kişi katıldı.

BBC’de yer alan habere göre gösteri büyük oranda olaysız geçti, güvenlik güçlerinin zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı gözlendi.

Protestocular yeni bir hükümet kurulana dek gösterilerini sürdüreceklerini söylüyor, güvenlik güçlerine kendileriyle birlikte hareket etme çağrısı yapıyor

Pazartesi günkü gösterilerde göstericiler güvenlik güçleriyle çatışmış, 11 kişi ölmüştü.

Venezuela Basşsavcısı 749 kişinin gözaltına alındığını açıklamış, Devlet Başkanı Nicolas Maduro muhalifleri "darbe girişiminde bulunmakla" suçlamıştı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino ise protestoları "darbe" olarak nitelendirdi, ordunun Devlet Başkanı Maduro'ya "sadakatle bağlı olduğunu ve koşulsuz destek verdiğini" söyledi.

-“Seçimle ilgili tüm veriler şeffaf şekilde açıklanmalı”

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun seçimi oyların yüzde 51'ini alarak kazandığını açıkladı.

Muhalif lider Maria Corina Machado ise adayları Edmundo Gonzalez'in seçimi yüzde 73 oyla kazandığını ve seçimlerde hile yapıldığını öne sürüyor, bunu verilerle de kanıtlayabileceğini iddia ediyor.

Venezuela'nın da kurucu üyeleri arasında olduğu Amerika Devletleri Örgütü, Caracas yönetimini, "seçim sonuçlarını tamamen çarpıtmakla" suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Venezuela hükümetine, seçimle ilgili tüm verilerin şeffaf şekilde açıklanması çağrısı yaptı.

ABD Venezuela'da muhalefetin protesto gösterilerinin güç kullanılarak bastırılmasını kınamış, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de ülkedeki gelişmelerin kaygı verici olduğunu açıklamıştı.

Venezuela'da tüm muhalefet partileri, 11 yıldır iktidarda olan Nicolas Maduro'ya karşı Edmundo Gonzalez'i başkan adayı göstererek birleşmişlerdi.

Maduro döneminde ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle yaklaşık 7 milyon 800 bin kişi Venezuela'dan kaçmıştı.

Öte yandan Venezuela hükümeti, yedi Latin Amerika ülkesinin diplomatlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.

Maduro'nun seçim zaferini tanımayan bu ülkeler; Arjantin, Şili, Kosta Rika, Peru, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay.

Caracas yönetimi, yedi ülkenin tavrını, "Veneuzela'nın egemenliğine yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Rusya, Çin, Küba, Honduras ve Bolivya ise Maduro'yu seçim zaferinden ötürü kutladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Venezuela ilgili 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "seçimlerin barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.