Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini hedef alan tehditlerine işaret ederek, "Bence Başkan Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli." dedi.

Maduro, başkent Caracas’ta düzenlenen etkinlikte, ABD’nin Venezuela’ya ait petrol tankerlerine el koymasını değerlendirdi.

Trump'a seslenen Maduro, "Bence Başkan Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli. Ekonomik ve sosyal konulara odaklansa, dünyayla ilişkileri daha iyi olur. Her başkan kendi işine bakmalı." ifadesini kullandı.

Maduro, Trump’ın mesaisinin önemli bir kısmını Venezuela’ya ayırdığını savunarak, "Venezuela’nın başkanı olmak yerine, başka ülkelere karışmaya, onlara sorun çıkarmaya ya da dünyayı yönetmeye çalışmaya vaktimi harcasaydım, bunu çok kötü yapmış olurdum. Trump ile yeniden konuşursam bunu kendisine söyleyeceğim." diye konuştu.

ABD’nin, ülkesini petrol üzerinden baskı altına almaya çalıştığını belirten Maduro, "Ne söylediğimi biliyorum, bize bu imtihanı yaşattığı için Tanrı’ya şükrediyorum ancak bu sınavı da aşacağız ve ekonomik olarak, egemen bir ülke olarak daha güçlü çıkacağız." dedi.

Maduro, ABD’li petrol şirketi Chevron ile yapılan anlaşmalara sadık olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz ciddi insanlarız, bir sözleşme imzaladığımızda anayasaya uygun olarak, yağmur yağsa da fırtına çıksa da eksiksiz yerine getirilir. Durumsal ve geçici çatışmalara rağmen Chevron ile yapılan sözleşme tamamen uygulanıyor çünkü biz dürüst ve onurlu insanlarız."

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık Salı günü, "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.