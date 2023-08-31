Bazı ders kitaplarında yapılan düzenlemeye karşı çıkan "Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi" velileri, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.

“Laik eğitim hakkına yapılan saldırılara ‘dur’ demek için” düzenlendiği belirtilen ve bazı siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylemde, “İnancıma dokunma”, “Laik demokratik eğitimden vazgeçmeyeceğiz” pankartları açıldı, “Nazım istifa” sloganları atıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eylem sırasında bakanlık önüne çıktı. Eylemcileri dinleyen ve açıklama yapmak isteyen Çavuşoğlu ile öğretmen sendikaları arasında sözlü tartışma yaşandı. Sendikalar, sloganlarla Çavuşoğlu’nun açıklama yapmasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine Çavuşoğlu, veliler ile konuştu, taleplerini dinledi.

-Arabacıoğlu: "Çocuklarımızı okula din temelli eğitim için göndermiyoruz"

Hareket adına eylemde açıklama yapan Melek Arabacıoğlu, kitapların değiştirilmesi, tam gün eğitime geçilmesi ile ilgili eleştirilerde bulundu, hiç bir düzenleme yapılmadan tam gün eğitime geçilemeyeceğini söyledi.

Tek bir inanç üzerinden basılan kitapları asla kabul etmediklerini ifade eden Arabacıoğlu, uzmanların sesine kulak verilmesi çağrısı yaptı, çocukları okula din temelli eğitim için göndermediklerini, inanç özgürlüğünü savunduklarını kaydetti.

Dinin yerinin okullar olmadığını ifade eden ve bu konuda bakanlığa eleştirilerde bulunan Arabacıoğlu, bu gibi girişimlerin halkın huzurunun bozulmasına sebep olduğunu söyledi, halkın hafife alınmamasını istedi.

-"İlim ve bilimden ayrılmayan müfredat programı istiyoruz"

Hareket olarak hiçbir yere bağlı olmadıklarını ifade eden Arabacıoğlu, ilim ve bilimden ayrılmayan müfredat programı hazırlanmasını istedi, eylemin, veliler olarak ilk uyarısı olduğunu söyledi.

-Maviş: "Öğretmen gittiği her yere laikliği taşır"

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, Kıbrıs Türk halkı olarak geriye, geçmişe dönmeyeceklerini, laik düzeni sürdüreceklerini söyledi. Maviş, öğretmenlerin gittiği her yere laikliği taşıdığını belirtti, Milli Eğitim Bakanı’nı eleştirdi.

Kitapların değiştirilmesini eleştiren ve bakanlık ile bakana yönelik suçlamalarda bulunan Maviş, Kıbrıs Türk halkının kimsenin yaşamına, eğitimine karışmadığını kaydetti.

Kitaplarda yapılan değişikliklerin kabul edilebilir olmadığını ifade eden Maviş, öğretmenin bu kitap değişikliğinin karşısında olduğunu söyledi.

Konuşması sırasında “Nazım istifa” sloganlarının atılan Maviş, kitaplar geri alınmazsa öğretmenin ne yapacağını iyi bildiğini söyledi.

-Eylem: "Toplum mühendisliğiyle yapılan çalışmaları iyi biliyoruz, izin vermeyeceğiz"

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na yönelik eleştiri ve suçlamalarda bulundu.

Eylem, eğitim sendikalarının, mücadelesinin her alanda devam edeceğini ifade ederek, kitapların değiştirilmesi girişimlerini, toplum mühendisliği ile yapılan çalışmaları iyi bildiklerini belirtti, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Kitaplarla ilgili uzmanların, akademisyenlerin de zan altında bırakıldığını ifade eden Eylem, Kıbrıslı Türklerin tüm bireylerin hak ve özgürlüklerine inanan, çağdaş laik bir toplum olduğunu vurguladı, mücadelesini de her alamda sürdüreceğini belirtti.

-Çavuşoğlu eylemcilerin yanına gitti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, “Nazım istifa” sloganları altıldığı sırada eylemcilerin yanına gitti ve açıklama yapmak istedi. Ancak eylemciler slogan atmaya devam etti ve Çavuşoğlu’nun açıklama yapmasını engellemeye çalıştı.

Nazım Çavuşoğlu da, bunu eleştirdi ve bu şekilde nasıl anlaşılabileceğini sordu. Atatürkçülüğünü ve laikliğini kimsenin sorgulayamayacağını ifade eden Çavuşoğlu, eleştirileri dinlediğini, ancak öğretmenlerin bu şekilde yaklaşımının doğru olmadığını söyledi.

Kendi argümanlarını ortaya koyan ancak karşı görüşe tahammül etmeyenlerin karşısında duracaklarını ifade eden Çavuşoğlu, bakanlık olarak her türlü fikri kucaklamaya devam edeceklerini belirtti.

Maksadını aşan sözlere rağmen ayrıştırma ötekileştirme yapmadan laik eğitime devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, her türlü fikre de saygı içinde olacaklarını kaydetti.

“Öğretmen arkadaşlarımızın tavrını uygun görmedik” diyen Çavuşoğlu, sendikayı eleştirdi.

Açıklamasını protestolara rağmen sürdüren Çavuşoğlu, bazı sendikacılarla sözlü gerginlik yaşadı.

Sendikaların istediği açıklamayı yaptığını ancak kendisinin açıklama yapmasına izin vermediğini belirten Çavuşoğlu, velilerle de konuştu.

-Bakan Çavuşoğlu "Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi" velileriyle görüştü

Her türlü görüşü dinlemeye, tartışmaya hazır olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Atatürkçü duruşunu kimsenin tartışamayacağını ancak bu şekilde anlaşmanın konuşmanın mümkün olmadığını ifade ederek, kitapları eleştiren velilerle görüşmeye geçti.

Bakanlıkta, bakanlık yetkilileriyle birlikte velilerle görüşmesini sürdüren Çavuşoğlu’nun, görüşme sonrası basına açıklama yapması bekleniyor.