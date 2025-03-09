Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un durumunda kademeli ve hafif iyileşme gözlemlendiği bildirildi.

Vatikan, geçen ay geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 23 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Son günlerde Papa'nın sağlık durumu stabil seyretmekte ve bu da tedaviye iyi yanıt verdiğini göstermektedir. Kademeli ve hafif bir iyileşme gözlemlenmektedir. Papa'nın ateşi yoktur. Kan testleri ve hematolojik değerler stabil seyretmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Papa'nın doktorlarının, hastalığın seyrine ilişkin tahminlere ihtiyatlı yaklaştığı belirtildi.

Papa Franciscus'un sabah saatlerini dua ederek geçirdiği, öğleden sonra ise ara ara çalıştığı ve dinlendiği ifade edildi.

- Papa, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyor

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

Vatikan, 26 ve 27 Şubat'ta Papa'nın durumunda iyileşme kaydedildiğini duyurmuştu.

Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.

Papa, 3 Mart’ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlamıştı. Katoliklerin ruhani liderinin durumu 4 Mart'tan bu yana stabil seyrediyor